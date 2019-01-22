РИАМО - 22 янв. Доходный дом в Большом Козихинском переулке в столице, также известный как «Дом с кошками», признали выявленным объектом культурного наследия, теперь он находится под охраной государства, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«Департамент культурного наследия Москвы подписал приказ о присвоении доходному дому московского купца Казимира Клингсланда статуса выявленного объекта культурного наследия. Теперь исторический облик здания находится под охраной государства», – говорится в сообщении.

Здание в Большом Козихинском переулке – образец доходного дома среднего класса с пяти- и шестикомнатными квартирами.

«Внимания заслуживает его уникальный фасад, декорированный разнообразными необычными художественными элементами. Стилистика его оформления является редким примером московского модерна в раннем, тяготеющем к образам символизма, варианте. Горожане могут разглядеть здесь растительные и животные мотивы», – рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, доходный дом могут в будущем могут включить в реестр объектов культурного наследия. Для этого здание должно пройти историко-культурную экспертизу.

До вынесения решения дом находится под охраной государства. Его запрещено сносить, а любые работы нужно проводить по согласованию с департаментом культурного наследия столицы и под контролем специалистов ведомства. При этом исторический облик здания нарушать нельзя.

Дом был построен в 1902 году по проекту архитектора Гавриила Иванова. До наших дней хорошо сохранилось декоративное убранство его фасадов с использованием готических мотивов. Оконные проемы здания украшают головы лисиц, шипящие кошки с выгнутыми спинами и химеры. Кроме этого, на фасаде можно найти скульптурное изображение птицы Сирин и капители в виде женских голов в средневековых шлемах.

С 1910 по 1917 год владение принадлежало Страховому обществу «Россия» и сдавалось внаем. После революции здесь организовали жилтоварищество. В 1930-х годах в квартире №11 жил знаменитый советский драматург Василий Шкваркин – автор таких популярных комедий и водевилей, как «Вредный элемент», «Чужой ребенок», «Простая девушка».

Четырехэтажный прямоугольный дом с проездной аркой в центре фасада расположен по адресу: Большой Козихинский переулок, дом 10.