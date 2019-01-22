РИАМО – 22 янв. Юные жители подмосковного Реутова смогут позаботиться о зимующих в горокруге птицах, присоединившись к акции «Покормите птиц зимой. Двор для птиц», сообщила во вторник муниципальный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Анастасия Николаенко.

По данным Реутовского информагентства, в акции принимают участие все дошкольные и школьные образовательные учреждения городского округа.

«Традиционно в акции принимают участие целые семьи: ребята дома совместно с родителями своими руками изготавливают кормушки, приносят их в садик или в школу и все вместе под руководством воспитателей и учителей развешивают во дворах, парках и на главных аллеях города. На протяжении всех зимних месяцев дети следят за тем, чтобы кормушки не пустовали», – сказала Николаенко.

Она отметила, что это не единственный проект «Единой России» в горокруге: члены и сторонники партии проводят цикл разноплановых мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи и семейных ценностей, всестороннее социальное развитие личности.