РИАМО - 22 янв. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на столичном фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» при досмотре срезов цветов гипсофилы, происхождением Эквадор, выявило карантинный для Российской Федерации объект – Западный (калифорнийский) цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами «Всероссийского центра карантина растений», – отмечается в сообщении.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений.

Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.