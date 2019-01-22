РИАМО - 22 янв. Пассажиру самолета, следовавшего рейсом Сургут – Москва, могут предъявить обвинение в угоне самолета после того, как мужчина потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан, сообщает во вторник ТАСС.

Во время полета пассажир потребовал направить судно в Афганистан. Экипаж самолета не выходил на связь с аэропортом. В итоге лайнер авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1515 Сургут – Москва, приземлился в Ханты-Мансийске по решению командира экипажа. Нарушителя уже задержали.

«Пассажира, из-за действий которого самолет рейсом Сургут – Москва сел в Ханты-Мансийске, могут обвинить по статье Уголовного кодекса РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта (статья 211 УК РФ – ред.)», – говорится в сообщении.

Санкции указанной статьи предусматривают лишение свободы на срок от четырех до восьми лет, а в случае, если он был вооружен, то ему может грозить от семи до 12 лет.

По словам очевидцев, сотрудники полиции перекрыли въезд в аэропорт Ханты-Мансийска. Они досматривают все автомобили, кроме пассажирских автобусов. При этом справочная служба аэропорта сообщает, что воздушная гавань работает в обычном режиме.

В аэропорту Ханты-Мансийска создан оперативный штаб.

Самолет совершил посадку в 14:18 по московскому времени. В результате происшествия никто не пострадал.