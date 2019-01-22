РИАМО - 22 янв. В начале 2020 года у пользователей транспортной карты «Тройка» появится персональный счет и при утере карты средства можно будет перевести на новую карту, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Карта «Тройка» уже является платежным средством для ряда музеев, является картой лояльности. Мы будем развивать возможности карты в других городских объектах – галереях, в том числе частных. Чтобы можно было подойти, оплатить и пройти сразу на выставку или в музей. Одна из главных вещей, которую мы собираемся сделать – это привязка карты к персональному счету», – сказал Ликсутов.

По его словам, этот функционал появится в начале 2020 года. В случае потери карты можно будет перевести средства для оплаты на другую с помощью персонального счета.

Транспортная карта «Тройка» была введена для проезда на любом столичном общественном транспорте в 2013 году.