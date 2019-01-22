РИАМО - 22 янв. В Москве следствие ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в совершении похищения жителя столицы и в вымогательстве у него 20 миллионов рублей, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

В Москве расследуется уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, который вместе с соучастниками похитил столичного предпринимателя и потребовал за его освобождение 20 миллионов рублей. Мужчина согласился передать злоумышленникам 1 миллион рублей и два автомобиля, после чего они проследовали к месту жительства потерпевшего.

«Воспользовавшись возможностью выйти из автомобиля, мужчина оказал активное сопротивление и привлек внимание к противоправным действиям прохожих, которые обратились в правоохранительные органы. Прибывшие сотрудники полиции задержали обвиняемого на месте происшествия, однако остальным соучастникам удалось скрыться», – сказала собеседник агентства.

Иванова уточнила, что в ходе допроса задержанный дал признательные показания. В настоящее время следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Следователями выполняется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех остальных соучастников совершенных преступлений», – заключила Иванова.