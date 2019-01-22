РИАМО - 22 янв. В 2019 году в Москве планируется увеличить автопарк каршеринга на 5 тысяч машин, а в городском велопрокате появится 1 тысяча новых велосипедов, сообщается в материалах к пресс-конференции заместителя мэра, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максима Ликсутова.

Парк московского каршеринга в 2018 году пополнился на 11,5 тысяч новых машин. Всего в парке 16,5 тысячи автомобилей. Количество поездок в прошлом году составило 23 миллиона.

«Развитие альтернативных видов транспорта: 1 тысяча новых велосипедов, 15 тысяч новых машин такси, 5 тысяч новых машин каршеринга», - говорится в сообщении.

Каршеринг – это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет. В настоящий момент в Москве работают операторы «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide, BelkaCar, «Карусель», «Яндекс.Драйв», Carenda и другие.