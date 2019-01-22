РИАМО - 22 янв. В прошлом году пассажиры совершили свыше 3 миллиардов поездок на рельсовых видах транспорта Москвы, количество новых пассажиров увеличилось на 11% по сравнению с 2010 годом, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«За 2018 год у нас появилось 750 тысяч новых пассажирских мест на рельсовых видах транспорта. <…> Производится 11 миллионов поездок в рабочий день, 3,15 миллиардов поездок совершено за 2018 год», – сказал Ликсутов.

Число новых пассажиров за минувший год составило 320 миллионов – прирост 11% по сравнению с показателями 2010 года.

Количество новых пассажирских мест в рельсовых видах транспорта в Москве с 2010 года увеличилось более чем на 30%.