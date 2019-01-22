РИАМО – 22 янв. Председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский внес предложение о сокращении сроков отбывания наказания заключенным с детьми, кроме лиц, привлеченных к ответственности по тяжким статьям, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

Партия подготовит соответствующий законопроект.

«По словам руководителя ЛДПР, можно уменьшать срок наказания, чтобы «отец мог скорее вернуться к семье». Он уточнил, что инициатива не касается тяжелых статей – «маньяков, убийц, наркодилеров, мошенников», – отмечается в материале.

По словам Жириновского, ребенок часто рождается в семье уже во время отбывания срока заключения.

По мнению лидера ЛДПР, также стоит снижать срок заключения для женщин, рожающих в неволе. Это необходимо для того, чтобы «не отправлять ребенка в тюремный детский дом, а вместе с мамой быстрее отправлять на свободу».