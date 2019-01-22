РИАМО – 22 янв. Пассажира рейса Сургут – Москва, который потребовал изменить направление полета, задержали, сообщает во вторник ТАСС.

Во время полета пассажир авиарейса Сургут – Москва потребовал развернуть воздушное судно и направить его в Афганистан.

«Лицо, захватившее самолет, задержано. Силами правопорядка принимаются меры по установлению всех обстоятельств произошедшего», — сказали в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Ранее самолет по решению командира экипажа сел в Ханты-Мансийске.