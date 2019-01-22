РИАМО - 22 янв. В Московской области составили рейтинг кафедр и факультетов вузов региона за 2018 год, среди лучших – кафедра химии, новых технологий и материалов в университете «Дубна», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Подмосковье подведены результаты рейтинга кафедр и факультетов региональных вузов в 2018 году. Среди лидеров – кафедра химии, новых технологий и материалов в университете «Дубна», педагогический факультет в гуманитарно-технологическом университете в Орехово-Зуеве, лингвистический в Московском государственном областном университете, факультет иностранных языков в социально-гуманитарном университете в Коломне, кафедра управления качеством и стандартизации в Технологическом университете», – сообщила Забралова.

По ее словам, рейтинг составляется на основе нескольких показателей: средний бал по ЕГЭ, трудоустройство выпускников, целевой набор и конкурс.

«Подмосковье – активно развивающийся регион. В нашей области множество предприятий, на каждом объекте должны работать квалифицированные кадры. Для подготовки специалистов на помощь приходят не только учреждения профобразования, но и высшие учебные заведения. Больше половины направлений у нас в вузах педагогические, мы готовим эффективные кадры для образовательной системы региона», – отметила Забралова.

Она добавила, что отбор в вузы региона довольно жесткий, туда поступают лучшие.

Два подмосковных вуза входят в топ-100 лучших вузов России: «Дубна» и Технологический университет.