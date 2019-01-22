РИАМО - 22 янв. На 26% увеличилось выполнение расписания магистрального наземного транспорта в Москве с 2010 года, расписание соблюдается в 96% случаев, сообщается в материалах к пресс-конференции заместителя мэра, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

«96% выполнение расписания, плюс 26% с 2010 года», – говорится в сообщении.

Кроме того, с 2010 года в столице установили 910 остановочных павильонов нового образца.

«3,3 миллиона новых пассажирских мест создано на наземном транспорте с 2010 года», – отмечается в материале.

В 2018 году в наземном городском транспорте Москве убрали турникеты, а пенсионеры получили право бесплатного проезда в пригородных электричках.