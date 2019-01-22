РИАМО - 22 янв. В 2019 году для пассажиров столичной подземки станут доступны 552 новых вагона метро «Москва», также на маршрутах появятся 1,7 тысячи новых автобусов, трамваев и электробусов, сообщается в материалах к пресс-конференции заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

«Планы развития транспортной системы на 2019-й: обновление подвижного состава метро. 552 новых вагона метро «Москва» в 2019 году», - говорится в материалах.

Кроме того, в текущем году планируется обновление подвижного состава наземного транспорта - на маршрутах появятся 1,7 тысячи новых автобусов, трамваев и электробусов.

Впервые поезда «Москва» запустили в 2017 году на самой загруженной линии подземки — Таганско-Краснопресненской, где суточный пассажиропоток достигает 1,2 миллиона человек. А весной 2018 года инновационные составы появились на Калужско-Рижской линии.

Там сделали сквозной проход через все вагоны. Они удобны для маломобильных пассажиров: в них более широкие дверные проемы, а в головных вагонах есть специальные места для инвалидных колясок.

Кроме того, в вагонах можно заряжать смартфоны и планшеты с помощью USB-портов, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути. Новые составы на 15% вместительнее. Благодаря большему количеству мест, улучшенной системе кондиционирования, усиленной шумоизоляции и другим преимуществам поездки в метро стали комфортнее.