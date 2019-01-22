РИАМО - 22 янв. В текущем году инвесторы построят в поселении Сосенское ТиНАО три детских сада почти на тысячу мест, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«В 2019 году значимый вклад в решение общегородских социальных задач внесут инвесторы–застройщики. Группа компаний «А101» в нынешнем году планирует ввести в Сосенском два новых детсада на 220 и 350 мест (ЖК «Скандинавия» и ЖК «Испанские кварталы»). Еще один детсад на 305 мест построит (ЖК «Бунинские Луга) ГК «ПИК». Таким образом, за год количество мест в детсадах поселения увеличится почти на тысячу», – сказал глава столичного департамента Владимир Жидкин.

По его словам, в новой Москве уже построено и действуют 13 новых школ, 36 детских садов, 11 объектов здравоохранения, что обеспечивает даже запас свободных мест в детсадах и школах новых жилых комплексов. Тем не менее темпы строительства социальных объектов с учетом роста численности населения ТиНАО не снижаются.

С 2019 по 2021 год на новых территориях введут еще 28 школ и 27 детских садов.