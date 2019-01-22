РИАМО – 22 янв. УК «ПИК-Комфорт» Ленинского района по предписанию Госжилинспекции Московской области произвела перерасчет платы за коммунальные услуги жительнице одного из домов в деревне Боброво, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В Госжилинспекцию обратилась жительница многоквартирного дома по адресу: Ленинский район, деревня Боброво, улица Лесная, дом №18. Она сообщила о том, что УК некорректно произвела начисления платы за коммунальные услуги.

«Сотрудники Госжилинспекции оперативно провели документарную проверку и установили, что в квартире заявителя имеются индивидуальные приборы учета, введенные в эксплуатацию. Также установлено, что в единых платежных документах с марта по сентябрь 2018 года начисление коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению производилось по нормативу, утвержденному решением совета депутатов Ленинского района», – говорится в сообщении.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии – исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ.

По результатам проверки управляющей организации ООО «ПИК-Комфорт» выдали предписание об устранении выявленных нарушений. Сотрудникам УК необходимо произвести корректировку начислений коммунальных услуг в полном объеме, а именно вернуть абоненту разницу между расчетными показателями и фактически потребленными объемами коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению.

«По результатам контрольных мероприятий исполнения предписания управляющей организацией «ПИК-Комфорт» по лицевому счету жителя произведена корректировка начислений коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению на сумму 6 528 рублей», – сообщил руководитель Госжилинспекции Вадим Соков.