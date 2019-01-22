РИАМО - 22 янв. На 7% увеличилось количество свободных парковочных мест в Москве в январе по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Как отмечается в презентации, в настоящее время в Москве имеется свыше 81,5 тысячи платных парковочных мест. Заключено 77 тысяч резидентных и 288 тысяч льготных разрешений.

«Январь, конечно, месяц непоказательный, но количество свободных мест, то, что мы видим, оно увеличилось на 7% от показателя января прошлого года», - сказал Ликсутов.

В центре Москвы с 15 декабря изменились правила пользования платными парковками. Нововведения не затронули владельцев парковочных разрешений и льготников. Время бесплатной парковки теперь составляет 5 минут вместо 15. На 237 улицах отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Также на ряде улиц тариф на парковку повысили до 380 рублей.