РИАМО - 22 янв. В 2018 году в Московской области провели ремонт 11 мостов и путепроводов, расположенных на региональных автодорогах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Общая протяженность отремонтированных искусственных сооружений составляет свыше 1,7 тысячи метров. Работы проведены в Одинцовском, Сергиево-Посадском районах, а также в Истре, Коломенском округе, Луховицах, Богородском округе, Домодедове и Подольске», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

По словам исполняющего обязанности начальника ГБУ МО «Мосавтодор» Алексея Сидоренко, ремонтные работы на объектах провели по современным технологиям с использованием высококачественных материалов, что позволит продлить эксплуатационную надежность и долговечность искусственных сооружений.

Для поддержания объектов в нормативном состоянии осуществляется регулярный осмотр конструкций на наличие дефектов, подчеркнул он.

В Одинцовском районе выполнен ремонт моста через реку Молодня у села Каринское и путепровода над автомагистралью М-1 «Беларусь» на 0,8 километре региональной автодороги Кубинка – Наро-Фоминск.

Кроме того, в Истре проведен ремонт мостового перехода у деревни Вельяминово и путепровода над дорогой «М-9 «Балтия» у деревни Лужки. Ежедневно по данному путепроводу проезжает свыше 15 тысяч автомобилей. Также был проведен ремонт Щуровского моста через реку Оку в Коломенском городском округе. Этот мост соединяет две части города и является выездом на федеральную трассу.

В Сергиево-Посадском районе проведены ремонтные работы тоннеля открытого типа на Московском шоссе. Эта дорога является основной для выезда на Ярославское шоссе в сторону Москвы, ежедневно по этой дороге проезжает свыше 30 тысяч автомобилей. Мост через реку Черную в Луховицах отремонтирован в прошлом году. Этот мост переходит на федеральное Новорязанское шоссе – ежедневно по нему проезжают свыше 18 тысяч автомобилей.

Также ремонтные работы провели в Богородском городском округе на путепроводе через железнодорожные пути у деревни Колонтаево. Путепровод находится на автодороге М-7 «Волга» – Электроугли, которая соединяет Горьковское и Носовихинское шоссе. Плановый ремонт выполнен в Домодедове на мосту через реку Северку и в Шатуре на мосту через реку Летовку у села Середниково.

Надземный пешеходный переход отремонтировали в Подольске – он находится на 42-м километре Старосимферопольского шоссе и позволяет быстро и безопасно переходить дорогу с высокой интенсивностью движения.

В текущем году планируется приступить к капитальному ремонту восьми объектов и к плановому ремонту 18 искусственных сооружений. Продолжится капитальный ремонт Дединовской паромной переправы через реку Оку в Луховицах. Переправа является единственным быстрым и удобным способом пересечь реку для жителей села Дединово. Работы планируется завершить до конца 2019 года.