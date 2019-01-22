РИАМО – 22 янв. Лайнер авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1515 Сургут — Москва, приземлился в Ханты-Мансийске по решению командира экипажа, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным источника агентства, экипаж самолета не выходил на связь с аэропортом.

«Командир экипажа принял решение о посадке самостоятельно», – говорится в сообщении.

Во время полета пассажир авиарейса Сургут – Москва потребовал развернуть воздушное судно и направить его в Афганистан.