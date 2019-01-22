РИАМО - 22 янв. На Нижегородской улице в центре Москвы в магазине охранник избил подростков 2002 и 2003 годов рождения, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Вчера школьники 2002 и 2003 годов рождения сообщили, что в сетевом магазине по адресу Нижегородская, дом 32, им нанес телесные повреждения охранник. Сотрудники прибыли, доставили всех в отдел полиции», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.