РИАМО - 22 янв. Около 2,2 миллиона подключений совершают ежедневно пассажиры метро к бесплатной сети Wi-Fi, количество пользователей мобильного приложения «Метро Москвы» достигло 1,75 миллиона человек, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Примерно 2,2 миллиона подключений в сутки происходит через бесплатный Wi-Fi в Московском метрополитене. Хочу сказать, до сих пор Московский метрополитен - единственное метро в мире, которое имеет Wi-Fi в движущихся поездах метро», - сказал Ликсутов.

Он также отметил, что количество пользователей мобильного приложения «Метро Москвы» достигло 1,75 миллиона человек.

Кроме того, в вагонах метро установлено свыше 8,7 тысячи экранов информирования пассажиров.