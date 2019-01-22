РИАМО – 22 янв. Во время полета пассажир авиарейса Сургут – Москва потребовал развернуть воздушное судно и направить его в Афганистан, сообщает «Интерфакс».

Об этом агентству сообщил во вторник источник в авиадиспетчерских службах.

«Согласно данным сервиса Flight Radar, на борту Boeing 737 произошла нештатная ситуация. Самолет изменил направление полета, судя по траектории, можно предположить, что он направляется в Ханты-Мансийск», – говорится в сообщении.

В справочной службе аэропорта Сургута подтвердили, что рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот».

«У нас нет никакой информации, только то, что самолет благополучно вылетел», – отметил собеседник агентства.