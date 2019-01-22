РИАМО - 22 янв. В Московской области в начале июня на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) «Долгопрудный» планируют начать работы по рекультивации, сообщил во вторник глава городского округа Долгопрудный Олег Троицкий.

«Мы ожидаем саму рекультивацию в начале июня. В мае должны состояться торги, где будет определена компания, которая будет исполнять проект рекультивации», – сказал Троицкий.

Он напомнил, что полигон был закрыт в 2014 году и попал в программу «Ликвидации накопленного ущерба».

«Выделены средства федеральные, региональные и муниципальные на 2019 год. Сделан проект рекультивации, проведены все необходимые экспертизы. В этом году в мае должен определиться подрядчик, который будет проводить рекультивацию», – добавила председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

Она отметила, что по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова комитет выезжает во все муниципалитеты, где в нынешнем году будет проходить рекультивация мусорных полигонов.

«Сегодня мы проводим расширенное заседание нашего комитета в городском округе Долгопрудный. Посетили полигон ТКО «Долгопрудный» всем комитетом. Мои коллеги – депутаты Мособлдумы к нам присоединились», – заявила Полякова.