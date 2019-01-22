РИАМО - 22 янв. За прошлый год в Москве открыли рекордное число новых станций подземки, таким образом уже 88% жителей города получили метро рядом со своим домом, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Во вторник на заседании президиума правительства Москвы заместитель мэра в столичном правительстве, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов доложил об итогах работы транспортного комплекса столицы в 2018 году и задачах на 2019 год.

«В 2018 году введено в эксплуатацию рекордное число новых станций метро – 17, а также два депо. Всего с 2010 года сеть столичного метро увеличилась на 73 станции (с учетом МЦК). Сегодня уже 88% населения Москвы проживает вблизи станций метро в радиусе 2,2 километра», – говорится в сообщении.

На линиях московского метро за 2018 год заменили 19,7 тысячи шпал и 170 километров кабеля, отремонтировали 57 эскалаторов, а также фасады, вестибюли и подуличные переходы 39 станций. Для удобства пассажиров в вагонах столичного метро было установлено 8720 экранов, на которых транслируется актуальная городская информация, а в дни чемпионата мира по футболу FIFA 2018 показывали матчи сборных.

«Число пользователей мобильного приложения «Метро Москвы» достигло 1,75 миллиона, количество участников программы лояльности карты «Тройка» – 180 тысяч человек», – добавляется в материале.