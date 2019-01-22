РИАМО - 22 янв. Столичные водители в скором времени смогут воспользоваться новой версией мобильного приложения «Парковки Москвы», в тестовом режиме его уже используют около 12 тысяч человек, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«У нас готова новая версия мобильного приложения. Новая версия будет более быстрая, по дизайну несколько другая. Добавится функционал. В ближайшие несколько недель приложение будет доступно всем, не только тестовой среде. Уверен, что вы оцените качество, надежность работы и дополнительные сервисы, которые там есть», – сказал Ликсутов.

Он отметил, что в тестовом режиме новой версией мобильного приложения уже пользуются порядка 12 тысяч человек.

«Парковки Москвы» – приложение для поиска и оплаты парковки в столице. Оно позволяет находить парковки разных типов; получать дополнительную информацию о парковках; начинать, продлять и завершать парковочную сессию); оплачивать парковку и штрафы; пополнять личный парковочный счет.



В центре Москвы с 15 декабря изменились правила пользования платными парковками. Нововведения не затронули владельцев парковочных разрешений и льготников. Время бесплатной парковки теперь составляет 5 минут вместо 15. На 237 улицах отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Также на ряде улиц тариф на парковку повысили до 380 рублей.