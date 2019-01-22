РИАМО - 22 янв. В минувшем году в Москве впервые запустили электробусы и организовали городской прокат электросамокатов, а также открыли первую в столице канатную дорогу, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Во вторник на заседании президиума правительства Москвы заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов доложил об итогах работы транспортного комплекса столицы в 2018 году и задачах на 2019 год.

«Главные события московского транспорта в 2018 году: открыто 17 станций метро – рекорд в строительстве столичной подземки; на улицы Москвы вышел новый вид городского транспорта – электробус; впервые организован городской прокат электросамокатов; открыта первая в Москве канатная дорога Воробьевы горы – Лужники», - говорится в сообщении.

Кроме того, в прошлом году в наземном городском транспорте Москве убрали турникеты, пенсионеры в 2018 году получили право бесплатного проезда в пригородных электричках.

Другим важным событием года стало завершение первого этапа создания МЦД-1 – открылся третий главный путь на участке «Рабочий поселок» (Москва) – «Одинцово».

«В 2018 году <…> открыто движение скорых электричек Москва – Одинцово, что позволило увеличить число пассажиров на этом маршруте на 23%. Новая инфраструктура будет использована для создания первой линии наземного метро МЦД-1 Одинцово – Лобня», - добавляется в материале.



На площади Киевского вокзала в прошлом году открылся информационный павильон Московских центральных диаметров. Для посетителей павильон работает с 09:00 до 21:00 ежедневно, в нем можно построить персональный маршрут от МЦД до любой станции метро и МЦК, осмотреть макет поезда «Иволга», а также получить персональную консультацию по проекту.

МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск планируют открыть для пассажиров в конце 2019 года - начале 2020 года. Всего прорабатываются маршруты пяти Московских центральных диаметров. Работать МЦД будет так же, как и столичное метро - с 05:30 до 01:00. Интервалы движения составов не будут превышать 5-6 минут в часы пик.