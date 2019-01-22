РИАМО - 22 янв. На территории Подмосковья начался зимний учет охотничьих животных, организацией и контролем учета занимается управление государственного охотничьего надзора регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Период полевых работ в охотничьих угодьях Подмосковья длится в течение января – февраля. За это время работникам Гостехнадзора необходимо пройти дважды по каждому из учетных маршрутов, достоверно фиксируя имеющиеся следы зверей и визуальные встречи пернатой дичи», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По словам Разина, также специалисты обязаны отмечать категории угодий, погодные условия, глубину снега и время прохождения маршрута.

«Объемы работы впечатляющие, если учитывать, что на каждое из охотничьих хозяйств Подмосковья, а их насчитывается более 60, в среднем приходится 35 маршрутов общей протяженностью около 350 километров», – пояснил глава ведомства.

Полученные в результате полевых работ материалы послужат основой для определения численности лося, косули, кабана, оленей, волка, лисицы, куниц, хорей, горностая, белки, зайца-беляка и других животных.

«Данные учета численности зверей и птиц используются в дальнейшем для определения квот и норм допустимой добычи соответствующих видов охотничьих ресурсов при принятии решения органами государственной власти о регулировании численности охотничьих ресурсов и анализе состояния их популяций», – заключил Разин.