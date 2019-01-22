РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 22 янв. Жителей городского округа Орехово-Зуево приглашают принять участие в конкурсе снежных фигур «Снежная фантазия», который состоится в сквере А.С. Пушкина 3 февраля, сообщается на странице ДК имени Пушкина в соцсети «Instagram».

«Давно не лепили снеговиков? Тогда приходите на площадь А.С. Пушкина в Орехово-Зуеве 3 февраля. Ждем всех от мала до велика. Здесь под открытым небом состоится семейный конкурс снеговиков «Снежная фантазия», в программе также работа фотозон», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, начало работы зарегистрированных участников – 9:00, развлекательная программа начнется в 12:00. Вход свободный.