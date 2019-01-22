РИАМО – 22 янв. Пожарным удалось ликвидировать возгорание в поликлинике, расположенной в центре Москвы, сообщает ТАСС.

«Пожар произошел в поликлинике, расположенной по адресу: улица Рабочая, 34, стр. 1. Загорелся мусор на площади 10 квадратных метров, из-за этого повалил густой черный дым», – отмечается в сообщении.

С территории возгорания эвакуировали 50 человек.

По сведениям агентства, пожар был оперативно потушен прибывшими на место сотрудниками МЧС.