РИАМО - 22 янв. Власти Москвы не планируют запрещать пассажирам пить кофе и другие безалкогольные напитки в столичном метро, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

В конце прошлого года член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов заявил о намерении поставить вопрос об увеличении штрафа за поездку в метро с кофе и другими открытыми напитками. Он отметил, что стакан с кофе, как правило, закрыт крышкой, но при резком торможении поезда человек может «сжать стакан рукой, и напиток все равно прольется».

«Никто никогда в правительстве Москвы кофе не запрещал пить в метро. Пейте с удовольствием и чай, и кофе, и все, что вы хотите. Кроме распития алкогольных напитков - это запрещено и будет запрещено также», - сказал Ликсутов.

Он отметил, что распитие напитков в метро не должно мешать другим пассажирам.