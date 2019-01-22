РИАМО - 22 янв. В 2019 году в Москве планируют открыть от восьми до 14 новых станций метро, также будет открыто новое депо, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Как отмечается в презентации к выступлению, с 2010 года в столице с учетом появления Московского центрального кольца (МЦК) появились 73 новых станции.

«От 8 до 14 станций метро (будут открыты в 2019 году - ред.), и одно новое депо должно быть построено», - сказал Ликсутов.

В ближайшие годы столица сохранит высокие объемы ввода станций метрополитена, что делает реализуемую в городе программу по строительству подземки самой масштабной в Европе.