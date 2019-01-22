Как рассчитать стоимость вывоза мусора жителю Подмосковья

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Для собственников домовладений в селах и СНТ в Подмосковье предусмотрена скидка на оплату вывоза мусора. Размер скидки рассчитывается в зависимости от площади жилья и составляет не менее 30% от базового тарифа. Она не распространяется на крупногабаритный мусор (КГМ) – на его вывоз нужна специальная заявка.

Рассчитать скидку можно по формуле:

Стоимость вывоза мусора = тариф (без учета КГМ) х S дома х 0,7.

Для тех, кто владеет домами большой площади, есть альтернатива. Они могут платить за фактически произведенный мусор, если им невыгодна такая схема расчета. Они вправе заключать отдельные договоры.

Дополнительную скидку – до 70% получат те, кто живет в радиусе 2 км от мусорных полигонов и других объектов обращения ТКО.