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Шпаргалки

Как рассчитать стоимость вывоза мусора жителю Подмосковья

Из чего складывается стоимость вывоза твердых бытовых отходов в Московской области, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО, Николай Корешков
1

Новая строка в платежке

© РИА Новости, Наталья Селиверстова

С Нового года Подмосковье перешло на раздельный сбор и вывоз мусора.

За январь 2019 года жители Московской области получат платежки за ЖКУ, в которых появилась новая строка – обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами. Если раньше вывоз ТБО был включен в плату за содержание жилого помещения – теперь жители смогут наглядно увидеть, сколько платят за мусор.

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2

Принадлежность к кластеру

©  пресс-служба администрации городского округа Химки

Подмосковье поделили на семь кластеров – по территориям, на которых работают региональные операторы по обращению с твердыми бытовыми отходами. Для каждого из семи операторов установлен свой предельный экономически обоснованный единый тариф за вывоз отходов, и стоимость услуги зависит от муниципалитета, в котором проживает гражданин.

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3

Стоимость кубометра

© РИАМО, Николай Корешков

По кластерам за вывоз кубометра мусора в год установлены следующие тарифы:

- Ногинский (ООО «Хартия») - 616,39 рубля;

- Воскресенский (ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск») - 656,06 рубля;

- Чеховский (ООО «МСК-НТ») - 663,78 рубля.

- Сергиево-Посадский (ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор») - 721,75 рубля;

- Каширский (ООО «Каширский региональный оператор») - 729,94 рубля;

- Алексинский кластер (ООО «Экопромсервис») - 744,33 рубля;

- Рузский (ООО «Рузский региональный оператор») - 791,30 рубля.

Чтобы получить окончательную стоимость, к указанным цифрам нужно прибавить НДС.

Таким образом, больше всего придется платить жителям Рузского кластера, куда входят Одинцовский, Рузский, Красногорский, Наро-Фоминский городские округа, Волоколамский, Лотошинский, Можайский муниципальные районы и г.о. Истра.

Узнать, к какому кластеру принадлежит муниципалитет, можно на сайте местной администрации.

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4

Размер жилплощади

© РИА Новости, Кирилл Каллиников

Стоимость вывезенного мусора для жителей зависит не только от кластера, но и от площади их жилья.

Правительством Подмосковья был принят общий норматив накопления мусора на квадратный метр жилплощади в год – 0,114 кубометров.  При этом 0,087 кубометров в нем составляют твердые бытовые отходы (ТБО), 0,027 кубометров - крупногабаритный мусор. В тарифе учтены услуги по сортировке, обработке, утилизации и захоронению отходов.

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5

Скидки и альтернативная схема

© РИАМО, Николай Корешков

Для собственников домовладений в селах и СНТ в Подмосковье предусмотрена скидка на оплату вывоза мусора. Размер скидки рассчитывается в зависимости от площади жилья и составляет не менее 30% от базового тарифа. Она не распространяется на крупногабаритный мусор (КГМ) – на его вывоз нужна специальная заявка.

Рассчитать скидку можно по формуле:

Стоимость вывоза мусора = тариф (без учета КГМ) х S дома х 0,7.

Для тех, кто владеет домами большой площади, есть альтернатива. Они могут платить за фактически произведенный мусор, если им невыгодна такая схема расчета. Они вправе заключать отдельные договоры.

Дополнительную скидку – до 70% получат те, кто живет в радиусе 2 км от мусорных полигонов и других объектов обращения ТКО.

6

Формула расчета

©  pixabay.com

Остальным собственникам, на которых скидка не распространяется, нужно воспользоваться общей формулой расчета:

Ст = S х T х (N1 + N2),

где Ст – стоимость вывоза твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора,

S – площадь квартиры или жилого дома,

Т – тариф для кластера,

N1 – норматив накопления твердых коммунальных отходов,

N2 – норматив накопления крупногабаритного мусора.

Так, для собственника, проживающего в квартире площадью 54 квадратных метра в Можайске, расчет производится следующим образом.

Тариф в Рузском кластере: 791,30 рубля за кубометр в год. С учетом НДС (20%) – 949, 52 рубля за кубометр в год, или 79,12 рубля в месяц.

Норматив накопления мусора одинаковый для всех жителей Подмосковья – 0,114 кубометров на квадратный метр жилплощади в год.

В итоге для двухкомнатной квартиры площадью 54 кв. метра в Рузском кластере выходит: 54 х 949, 52 х 0,114 = 5845,24 рубля в год (487,10 рублей в месяц).

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