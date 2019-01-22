РИАМО - 22 янв. В Москве на улице Петровка, 22 открыли памятную доску на фасаде здания, в котором с 1993 по 2015 годы размещалась Московская городская дума, передает во вторник корреспондент РИАМО.

На открытии присутствовали председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович и депутаты, ранее заседавшие в Мосгордуме.

«Мы продолжаем добрые традиции Московской городской думы. И очередная доска появляется на одном из зданий, где работали депутаты. Поздравляю всех с этим знаменательным событием», – сказал Шапошников.

Бунимович добавил, что старое здание Мосгордумы является частью истории столицы.

«Удивительно, как те места, которые были для нас живыми, не всегда простыми в наших дискуссиях и спорах, становятся местами мемориальными. Таким образом и строится история этого прекрасного и живого города. Я рад, что мы оказались частью истории», – добавил Бунимович.

В 1993 году Московская городская дума заняла здание на углу улицы Петровка и Рахмановского переулка, построенное в 1928-1929 годах по проекту архитектора П. Н. Кучнистова для сотрудников парфюмерного кооператива «Жиркость». В 2015 году дума переехала в новое здание на Страстном бульваре, а в 2016 году дом на Петровке, 22 был передан Генеральной прокуратуре РФ.