РИАМО – 22 янв. За прошедшие выходные сотрудники Госадмтехнадзора Московской области проверяли состояние кровель на нежилых объектах, благодаря их работе были очищены от снега и наледи 2 436 крыш, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Качественнее всего были организованы работы в Сергиевом Посаде, а также в городских округах Балашиха, Ногинск, Коломна и Королев.

«Так, в Сергиево-Посадском районе за выходные очищено наибольшее количество кровель – 127, в том числе 23 крыши школ, 41 детского сада, девяти медицинских учреждений, 17 домов культуры и 37 нежилых зданий, расположенных вдоль пешеходных зон муниципалитета», – отмечается в сообщении.

В Красногорске освобождено от снежных образований 113 кровель зданий социального и административного назначения, в Коломенском городском округе – 110 кровель.

«Постарались коммунальные службы и в Ликино-Дулеве – приведено в порядок 92 крыши», – дополняется в материале.

Работы по очистке крыш от наледи и сосулек осуществляются подрядными организациями посредством специализированной техники с привлечением бригад промышленных альпинистов.

«Мобильные группы ежедневно счищают сосульки и снег с кровель строений. Работа ведется в штатном режиме, а также с учетом обращений граждан, поступающих по социальным сетям, на портал «Добродел», а также непосредственно в территориальные отделы Госадмтехнадзора», – заключается в сообщении.