РИАМО - 22 янв. Сервисы проката автомобилей (каршеринг), велосипедов и электросамокатов стали мировыми лидерами по динамике развития, в 2018 году пользователи систем проката и такси совершили 304,3 миллиона поездок, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник на заседании президиума правительства Москвы заммэра города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов доложил об итогах работы транспортного комплекса в 2018 году и задачах на 2019-й.

«Сегодня московские сервисы проката – №1 в мире по динамике развития. В системах городского проката (каршеринг, прокаты велосипедов и электросамокатов) зарегистрированы 2 миллиона пользователей», — говорится в сообщении.

Парк московского каршеринга в 2018 году пополнился на 11,5 тысяч новых машин. Всего в парке 16,5 тысячи автомобилей. Количество поездок в прошлом году составило 23 миллиона.

В ходе сезона работы городского велопроката в 2018-м ежедневно совершалось 25 тысяч поездок, общее число поездок достигло 4,3 миллиона.

На электросамокатах, сервисы проката которых открылись впервые в июне 2018-го, совершили 140 тысяч поездок. В прошлом году также была открыта канатная дорога, связавшая Воробьевы горы и «Лужники».

«Развивается рынок таксомоторных перевозок. В 2018 году было выдано 18 тысяч разрешений такси, и сегодня московское такси насчитывает 53 тысячи машин. Каждый рабочий день москвичи и гости столицы совершают на такси в среднем 760 тысяч поездок», — добавляется в сообщении.

Всего пользователи систем проката и такси сделали в прошлом году 304,3 миллиона поездок или 840 тысяч поездок в сутки.