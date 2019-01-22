РИАМО - 22 янв. Женщину задержали по подозрению в нанесении ранения знакомому в ходе ссоры в подмосковном Сергиевом Посаде, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

В Сергиевом Посаде на улице Солнечная, дом 2 из квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости в больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1984 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена ранее судимая женщина 1978 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Преступление совершено во время совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана.