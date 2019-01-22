РИАМО – 22 янв. Руководство Музея кино, частью которого в скором времени станет Библиотека киноискусств имени Сергея Эйзенштейна, предлагает убрать из названия учреждения имя режиссера во избежание путаницы, передает ТАСС.

Во вторник министр культуры РФ Владимир Мединский посетил Музей кино. В постоянной экспозиции здесь представлены костюмы героев фильмов, фото со съемочных площадок, афиши и плакаты разных лет, диафильмы, эскизы, кино- и фототехника, живопись, рукописи, другие экспонаты.

«Библиотека киноискусства много лет носила имя Сергея Михайловича Эйзенштейна. Но она просто носила имя режиссера. Как, например, Музей изобразительных искусств имени Пушкина носит имя поэта, при этом внутри не находится наследие Пушкина, это просто «музей имени»», – сказала директор Музея кино Лариса Солоницына.

Она напомнила, что Музей кино и Библиотека киноискусств имени Эйзенштейна в данный момент становятся одним учреждением.

«Я хочу избежать этой путаницы раз и навсегда. Я считаю, что после того, как мы открыли мемориальную зону Сергея Михайловича Эйзенштейна, в Музее кино должно быть только одно место, связанное с этим именем и с этой фамилией. Поэтому, если министерство культуры как наш учредитель не будет против, я бы назвала это Библиотекой киноискусства и убрала бы имя Сергея Михайловича, чтобы не вводить людей в заблуждение», – пояснила директор Музея кино.

Библиотека киноискусства имени Эйзенштейна была создана распоряжением правительства Москвы от 30 апреля 2008 года в честь 100-летия национального кинопроизводства в России и 110-летия со дня рождения режиссера Сергея Эйзенштейна.

Музей был основан в марте 1989 года на базе реорганизованного Музейного отдела Всесоюзного бюро пропаганды киноискусства. С момента открытия и до ноября 2005 года Музей кино располагался в Киноцентре на Красной Пресне. Музей обрел собственное здание в 2017 году. Он разместился в павильоне № 36 на ВДНХ в Москве, находится вблизи ресторана «Золотой колос».