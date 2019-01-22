РИАМО - 22 янв. Около 460 человек погибли в дорожных авариях в Москве в 2018 году, это на 40% меньше показателя 2010 года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Во вторник на заседании президиума правительства Москвы заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов доложил об итогах работы транспортного комплекса столицы в 2018 году и задачах на 2019 год.

«Главные итоги 2018 года: сокращение числа погибших в ДТП на 7% по сравнению с 2017 годом и на 40% по сравнению с 2010 годом (до 459 человек в 2018 году)», - говорится в сообщении.

Развитие транспортного комплекса Москвы в прошлом году проходило по четырем основным направлениям: развивался внеуличный рельсовый транспорт (метро, МЦК, пригородные электрички); магистральный наземный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамвая, электробусы); новые модели городской мобильности (велопрокат, прокат самокатов, каршеринг), а также такси; кроме того, уделялось внимание пешеходам и личному транспорту.