РИАМО - 22 янв. Полицейские задержали 27-летнюю жительницу столицы, которая избила водителя такси и похитила его машину, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«В Оружейном переулке неизвестная подошла к остановившемуся автомобилю такси под управлением 52-летнего москвича. В ходе конфликта из-за стоимости проезда злоумышленница избила водителя, затем завела машину и уехала на ней в неизвестном направлении. Мужчина был госпитализирован с травмами различной степени тяжести», – отмечается в сообщении.

Для задержания женщины в городе ввели план «Перехват». Около одного из домов на Ленинградском шоссе автоинспекторы обнаружили угнанный автомобиль. После этого оперативники задержали подозреваемую, которая проживала по данному адресу.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). Женщину заключили под стражу.

Ранее в ряде СМИ распространили информацию о том, что в центре столицы девушка избила водителя «Яндекс.Такси» и угнала его автомобиль.