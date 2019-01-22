РИАМО - 22 янв. В Басманном районе столицы установлены первые контейнеры для раздельного сбора отходов, места установки были определены совместно с общественными советниками района, говорится в сообщении пресс-службы компании «ЭкоЛайн».

«Три новые сетки РСО появились по адресам, где жители района подтвердили наполняемость сетки вторсырьем. Для того, чтобы контейнеры наполнялись, необходимо было вовлечь в раздельный сбор отходов не менее 80 жителей дома. Такие обязательства на себя взяли более 40 общественных советников Басманного района Москвы после встречи с представителями компании «ЭкоЛайн», — говорится в сообщении.

Сейчас в Басманном районе установлены 12 сеток РСО, это в два раза больше, чем необходимо установить в районе по нормативам государственного контракта.

«ЭкоЛайн» развивает двухпоточную систему разделения отходов в Москве - разделение на перерабатываемые и неперерабатываемые отходы. Пилотная программа совместной работы с общественностью стартовала более 2 месяцев назад, в рамках проекта специалисты компании встречаются с активными жителями районов, рассказывают о важности внедрения РСО и обсуждают механизмы совместного принятия решения о развитии инфраструктуры районов.

Кроме Басманного, к проекту подключился Тверской район и Пречистенский.

«Проект стартовал чуть более 2 месяцев назад, когда мы впервые рассказали о раздельном сборе отходов и развеяли опасения и мифы. Сейчас у нас есть активисты-сторонники РСО, которые не просто выступают за новый образ жизни, но и активно его внедряют, вовлекая в него все больше людей. Наше объединение усилий привело нас к тому, что контейнеры, выбранные в рамках это программы, не только быстрее наполняются, но и качество сырья в них выше», — отметила директор по связям с общественностью ГК «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова.

Всего в центре и на севере Москвы компания установила более 460 сеток РСО.