РИАМО - 22 янв. В 2018 году количество пассажиров общественного транспорта в Москве выросло на 9% по сравнению с 2010 годом и составило 5,6 миллиарда человек, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Во вторник на заседании президиума правительства Москвы заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов доложил об итогах работы транспортного комплекса столицы в 2018 году и задачах на 2019 год.

«Главные итоги 2018 года: дальнейший рост популярности общественного транспорта – число пассажиров в 2018 году выросло на 460 миллионов человек (9%) по сравнению с 2010 годом и составило 5,6 миллиарда поездок; увеличение доли людей, ежедневно пользующихся городским транспортом, с 62% до 69%. Доля постоянных пользователей общественного транспорта превысила 2/3 – показатель, который превосходит аналогичные показатели в большинстве городов мира», - говорится в сообщении.

Развитие транспортного комплекса Москвы в прошлом году проходило по четырем основным направлениям: развивался внеуличный рельсовый транспорт (метро, МЦК, пригородные электрички); магистральный наземный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамвая, электробусы); новые модели городской мобильности (велопрокат, прокат самокатов, каршеринг), а также такси; кроме того, уделялось внимание пешеходам и личному транспорту.