РИАМО - 22 янв. Сотрудники полиции ОМВД России по городскому округу Истра в лесном массиве в результате оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали двоих жителей Санкт-Петербурга в возрасте 31 года и 29 лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Полицейскими также обнаружены два тайника-закладки, которые злоумышленники использовали для хранения и передачи наркотиков. В одном из них находился сверток с порошкообразным веществом общим весом почти 300 граммов, по результатам исследования являющимся кокаином. Во втором – дозированное вещество в виде таблеток общей массой 1 килограмм, по результатам исследования являющееся наркотическим средством МДМА», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемых следственным управлением ОМВД возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Злоумышленники задержаны.