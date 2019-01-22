РИАМО - 22 янв. Нападающему «Зенита» Александру Кокорину, находящемуся в настоящее время в следственном изоляторе №2 «Бутырка», может грозить операция на ранее травмированное колено, пишет во вторник РИА Новости.

Кокорин получил тяжелую травму колена в марте 2018 года и вернулся на поле осенью. Ему необходимо разрабатывать поврежденную ногу, однако в заключении это делать сложно.

По словам адвоката нападающего Татьяны Стукаловой, у футболиста колено болит из-за недостатка нагрузки в СИЗО.

«Реабилитация достаточно сложная. Она должна включать разработку колена, специальные силовые упражнения. Колену нужно уделять каждый день по несколько часов. Мы получили медицинское заключение, что если колено оставить в таком состоянии, то может все дойти вплоть до замены сустава», – сказала Стукалова.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Ранее Тверской суд столицы продлил арест спортсменам до 8 февраля 2019 года. Защита обжаловала постановление суда, однако Мосгорсуд жалобы адвокатов не удовлетворил. Новый год спортсмены встретили в СИЗО. Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.