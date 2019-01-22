РИАМО - 22 янв. Сотрудники «Мострансавто» вернули потерянное пенсионное удостоверение 83-летнему пассажиру, документ нашли в автобусе в подмосковном Дмитрове, сообщил сотрудник пресс-службы предприятия.

«В Дмитрове водитель «Мострансавто» после завершения рейса, осматривая салон автобуса, обнаружил пенсионное удостоверение. Документ, забытый между кресел, принадлежал 83-летнему дедушке», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что через личный кабинет на официальном сайте предприятия дочь пенсионера обратилась с просьбой найти потерянную вещь.

Собеседник агентства добавил, что сотрудники «Мострансавто» оперативно отреагировали на сообщение и во вторник вернули пенсионное удостоверение владельцу. Пенсионер и его дочь поблагодарили сотрудников предприятия.