РИАМО - 22 янв. Порядка 60 школ в 30 муниципальных образованиях отремонтируют на территории Подмосковья в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Капитальный ремонт в 59 подмосковных школах начнется в 2019 году. Всего до конца 2020 года в регионе будут отремонтированы 120 школ», – сказала Забралова.

Она дополнила, что ремонт школ будет проводиться свыше чем в 30 муниципалитетах Подмосковья, среди них: Наро-Фоминск, Лобня, Электросталь, Балашиха, Долгопрудный и ряд других.

«В прошлом году мы отремонтировали 10 подмосковных школ, провели большую работу – обновили инженерные коммуникации, провели отделочные работы, закупили новую мебель. Все здания, подлежащие ремонту, были выявлены во время мониторинга. Всего их количество составляет порядка 350 объектов. За три года, с 2018 по 2020 годы, мы отремонтируем почти половину из них. Но на этом не остановимся, будем обновлять все необходимые объекты, чтобы в них было комфортно располагаться школьниками и учителям», – подчеркнула Забралова.

Ремонт учреждений проводится в рамках государственной программы «Образование Подмосковья», резюмировала первый зампред правительства.