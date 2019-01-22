РИАМО - 22 янв. Инспекторы эконадзора вынесли пять постановлений об административных правонарушениях, допущенных ООО «Полимерглавснаб», которое занимается сбором и переработкой отходов полиэтилена в деревне Дор городского округа Шаховская, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Компания не провела инвентаризацию выбросов в атмосферу, не стоит на учете в качестве объекта негативного воздействия на окружающую среду, а также не ведет учет отходов. Одним из самых серьезных нарушений стало загрязнение почв сточными водами, образующимися при промывке отходов перед их гранулированием», – отмечается в сообщении.

Проверка показала, что в результате негерметичности приемного колодца в почву просачивались стоки с повышенным содержанием поверхностно-активных веществ, нефтепродуктов и металлов. Помимо этого, отходы на производственной базе фирмы хранились на открытом грунте без защитного навеса.

По результатам рассмотрения материалов общество оштрафовано на общую сумму 245 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.