РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 янв. Традиционный турнир по хоккею на Кубок олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина пройдет в подмосковной Балашихе с 25 по 27 января, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Подмосковье мероприятие проводится с 2014 года. Церемония открытия турнира назначена на 25 января в 13:30. В ней примут участие знаменитые хоккеисты и представители администрации городского округа. Торжественное закрытие состоится 27 января в 14:30.

«В нынешнем году (в 2019 году - ред.) в турнире участвуют хоккеисты 2008 года рождения. Россию представят пять команд: «Атлант» из Мытищ, «Олимпиец» из Балашихи, «Химик» из Воскресенска, «Шторм» из Санкт-Петербурга и «Металлург» из Новокузнецка. Также в турнире принимает участие команда эстонского Тарту «Каякас», – говорится в сообщении.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, хоккейный турнир имени Юрия Ляпкина – это не только возможность для юных спортсменов проявить себя, но и связь поколений.

«Юрий Евгеньевич – пример настоящего чемпиона, заслуженный мастер спорта, один из лучших защитников за всю историю СССР. Именно опыт и успехи таких легендарных спортсменов вдохновляют молодое поколение», – сказал Терюшков.

Он отметил, что команды, занявшие призовые места, будут награждены памятными кубками и дипломами, а игроки команд – медалями, дипломами и подарками. Специальные призы получат лучшие игроки и тренеры.

Турнир проводится в честь почетного гражданина Балашихи, выдающегося советского хоккеиста, участника суперсерии СССР – Канада 1972 года Юрия Ляпкина. В настоящее время он является директором хоккейного клуба «Легенды хоккея СССР» и старшим тренером детско-юношеской спортивной школы «Олимпиец».