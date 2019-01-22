РИАМО - 22 янв. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание управления ФАС о нарушении ООО «Дими-Центр» антимонопольного законодательства во время электронных торгов, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Основанием для возбуждения дела послужило обнаружение информация, представленная электронными площадками ЗАО «Сбербанк – АСТ», ООО «РТС-Тендер» и АО «Единая электронная торговая площадка».

«Управлением вынесено решение о нарушении ООО «Дими-Центр» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения с ООО «БизнесСкан», реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах», – отмечается в сообщении.

Кроме того, управление выдало компании предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Не согласившись с решением и предписанием, общество обратилось в суд.

«Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Дими-Центр» в удовлетворении требований и подтвердили законность обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС», – заключается в материале.