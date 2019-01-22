РИАМО - 22 янв. Спортивный комплекс построят на территории транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» в Москве в 2020 году, в комплексе будут проводить соревнования по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, игровым видам спорта, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаута построят на территории ТПУ «Некрасовка» в следующем году. Строительство комплекса по поручению мэра Москвы Сергея Собянина было включено в Адресную инвестиционную программу города Москвы в рамках комплексного развития территории района», - сказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Новый спортивный комплекс предназначен для осуществления учебно-тренировочного процесса и проведения соревнований районного и межрайонного уровня по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, теннис, мини-футбол, гандбол). Кроме того, в здании планируется разместить залы для экстремальных видов спорта, хореографии и ритмической гимнастики, а также зал единоборств.

На уровне подземного этажа оборудуют блок для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, а также бытовые и технические помещения; на первом этаже будут бассейн, крытый каток, вестибюль с гардеробом и кассами, помещения охраны, буфет и медицинский блок.

На втором этаже разместятся универсальный зал для игр, занятий на тренажерах и занятий хореографией, шахматный клуб, фойе с буфетом и трибуны крытого катка, на третьем этаже - административные помещения.

В зале для занятий экстремальными видами спорта оборудуют скалодром, скейт-парк и памп-трек, крытый каток с ледовым полем размером 60 на 30 метров, бассейн для спортивно-оздоровительного плавания, зал для сухого плавания, лабораторию химического анализа воды.

На объекте создадут необходимые условия для инвалидов всех групп, в том числе оборудуют элементами доступной среды санитарно-бытовые помещения и организуют специальные парковочные места.