РИАМО - 22 янв. Делегация Московской области во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андреем Разиным посетила Международную выставку продовольственных товаров и сельского хозяйства «Зеленая неделя – 2019» в Берлине, где министр познакомился с работой трех крупных предприятий, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Предприятия имеют разную специализацию: растениеводство, в том числе озимый рапс, свиноводство мощностью 1,9 тысячи свиноматок и комплекс по выращиванию индейки на 20 тысяч голов», – сказал Разин.

По словам министра, на всех трех предприятиях установлено биогазовое оборудование.

«На этих предприятиях работает биогазовая установка. Кроме выработки электроэнергии и дальнейшей ее реализации в сеть, также реализуются газ в общую газопроводную систему Германии и тепло для коммунальных и собственных нужд», – отметил министр.

Кроме того, состоялась встреча главы Минсельхозпрода Подмосковья с собственниками предприятий.

«Во время переговоров коллеги дали исчерпывающие ответы на вопросы, касающиеся, прежде всего, экономической составляющей процесса. Биогазовая энергетика серьезно субсидируется в Германии через закупочные цены и гарантии их неснижения на протяжении 20 лет. Стоимость приобретения 1 кВт биоэнергетики в полтора раза превышает стоимость солнечной энергии, в два раза – ветровой и в четыре раза – традиционной тепловой», - подчеркнул Разин.

Он добавил, что это результат консолидированной позиции немецкого общества, направленной на развитие альтернативных источников энергетики и снижения объема парниковых газов.

Международная выставка продовольственных товаров и сельского хозяйства «Зеленая неделя – 2019» проходит в Берлине с 18 по 27 января.