РИАМО – 22 янв. «Трансмашхолдинг» поставил магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ, изготовленный на Брянском машиностроительном заводе, для казахстанской угледобывающей компании «Шубарколь комир», говорится в сообщении пресс-службы «Трансмашхолдинга».

«Шубарколь комир» - один из крупнейших в Казахстане производителей энергетического угля, входит в состав «Евразийской группы» (ERG). Ввод в эксплуатацию нового локомотива будет способствовать реализации планов компании по повышению отгрузки угля потребителям. Магистральный грузовой двухсекционный тепловоз 2ТЭ25КМ с электрической передачей переменно-постоянного тока - первый в России локомотив, более чем на 90% собранный из комплектующих отечественного производства», — говорится в сообщении.

Такие тепловозы широко используются на сети РЖД. Благодаря высоким техническим и экономическим показателям эти локомотивы также пользуются спросом у крупных российских и зарубежных промышленных предприятий.

В 2016-2018 годах три локомотива этой серии приобрела Сибирская угольная энергетическая компания для работы на Тугнуйском угольном разрезе в Бурятии. Использование локомотивов 2ТЭ25КМ позволяет предприятию увеличить объем поставок угля, повысить эффективность эксплуатации инфраструктуры.

«С внедрением новых локомотивов, масса перемещаемых составов за счет увеличенного коэффициента использования мощности дизеля и повышения сцепного веса возросла на 30%. В работе локомотив демонстрирует умеренное потребление топлива и снижение, по сравнению с тепловозами старых серий, эксплуатационных расходов», — добавляется в сообщении.

Новый 2ТЭ25КМ, по сравнению с предшественниками, более экологичен и вынослив, обеспечивает комфортные условия труда машиниста.